Série Cobra Kai é renovada para quarta temporada na Netflix

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/Reprodução)

A Netflix anunciou a renovação de Cobra Kai para a quarta temporada. A série é a continuação da franquia de sucesso Karatê Kid. Além disso, a plataforma divulgou a data de estreia da terceira temporada: 8 de janeiro de 2021. A nova sequência começa após a violenta briga que deixou Miguel em uma situação de risco. Enquanto Daniel procura respostas no passado e Johnny busca redenção, Kreese manipula ainda mais os alunos vulneráveis com a própria visão de dominação.

A série é baseada no primeiro filme da trilogia Karate Kid, dirigido por John G. Avildsen, e se passa 34 anos depois, seguindo a reabertura do dojo de karatê Cobra Kai, por Johnny Lawrence e a reativação da antiga rivalidade com Daniel LaRusso. A série foi criada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, e Josh Heald e é estrelada por Ralph Macchio e William Zabka, que reprisam os papéis dos filmes.



Cobra Kai tem roteiro e produção executiva de Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Ainda na equipe de produção executiva estão Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett, da Overbrook Entertainment, com Susan Ekins em associação com a Sony Pictures Television, que vendeu os direitos para a Netflix. As duas primeiras temporadas de Cobra Kai chegaram à Netflix no início do ano.