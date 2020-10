Você ainda é emo? Na quarentena, faixas do estilo voltam à tona

PB Paula Barbirato*

Roupas mais escuras, piercings, suspensórios, lápis de olho e franjas são estereótipos que marcaram o estilo emo, oriundo do termo “emocore”, junção de emotional hardcore, que foi além do que somente um gênero musical, caracterizado por uma musicalidade melódica e letras emotivas e confessionais. Embora tenha surgido no final da década de 1980, o movimento esteve crescente com a geração dos anos 2000 e segue vivo até os dias atuais, graças aos fãs.

O saudosismo da época é um fator presente, por exemplo, nos comentários do YouTube de músicas que marcaram a primeira década do século 21. Nos últimos meses de quarentena, alguns usuários compartilharam na plataforma a nostalgia que as faixas trazem.

Durante o isolamento social, Lucas Silveira, da Fresno, uma das bandas que compôs o movimento emo nacional, realizou lives intituladas QuarentEMO para relembrar a época com canções antigas autorais e de outros grupos. Realizada em abril deste ano, a primeira edição, que tem mais de quatro horas de duração, atingiu mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Além disso, a Fresno lançou, em 2019, o oitavo disco da carreira chamado Sua alegria foi cancelada, o qual se distancia um pouco do estilo da banda em Redenção, álbum de 2008 que teve influência na geração emo. O grupo também era atração confirmada no Lollapalooza de 2020, adiado devido ao coronavírus. Apesar das reinvenções, o público da Fresno segue fiel mesmo com o passar dos anos.

Di Ferrero, ex-vocalista da NX Zero, outra banda marcante para o cenário emo, fez uma live com Gee Rocha, ex-guitarrista do grupo, para tocar músicas nostálgicas. Agora com carreira solo, o cantor tem feito parcerias com outros artistas nacionais e, inclusive, lançou uma versão de Silêncio, autoral da antiga banda, e um single chamado Será, tudo ao lado de Lucas Silveira.

Música emo no mundo

O álbum que influenciou a geração emo dos anos 2000, A fever you can’t sweat out, do Panic! At the Disco, completou 15 anos em 27 de setembro. Dentro desta produção existe a faixa I write sins not tragedies, uma das mais simbólicas para o movimento emocore deste século. Atualmente, o grupo segue com os trabalhos, mas o vocalista Brendon Urie é o único integrante da formação original.

Outra banda que inspirou a geração foi My Chemical Romance com canções como, por exemplo, I don’t love you, Helena, Welcome to the black parade e The ghost of you. Após seis anos separados, o grupo retornou com as atividades em 2019 e anunciou uma turnê para 2020. Contudo, por causa da pandemia da covid-19, os compromissos foram adiados por tempo indeterminado.



Confira algumas músicas que marcaram a geração emo



Panic! At the Disco - I write sins not tragedies (2005)





Simple Plan - Welcome to my life (2004)



My Chemical Romance - I don’t love you (2007)



Paramore - The only exception (2010)



Blink 182 - I miss you (2004)



Nx Zero - Razões e emoções (2006)



Hevo 84 - Passos escuros (2009)



Pitty - Na sua estante (2005)



Fresno - Deixa o tempo (2010)



Strike - Paraíso proibido (2007)



