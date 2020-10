Filme Eduardo e Mônica, de René Sampaio, vence festival no Canadá

AB Adriana Bernardes

(crédito: Janine Moraes/Divulgação)

O longa metragem Eduardo e Mônica, dirigido por René Sampaio, é considerado o melhor filme estrangeiro no Edmonton Film Festival, do Canadá. O filme é inspirado na música homônima de Renato Russo e foi rodado em Brasília.

A película conta a história de amor de Mônica (Alice Braga), a estudante de medicina e Eduardo (Gabriel Leone), duas pessoas completamente diferentes, porém, muito apaixonadas. Ele fã de novelas e futebol de botão. Ela, estudante de medicina e amante da filosofia. Juntos, eles precisam superar as diferenças para viver um grande amor.

A história se passa em Brasília, na década de 80. As cenas foram rodadas aqui, na Chapada dos Veadeiros e no Rio de Janeiro, durante oito semanas, no ano de 2008. No Canadá, o filme foi exibido no sábado (3/10) e será e será reexibido dia 7 sem a presença da equipe pois a pandemia impossibilita a equipe de fazer fazer viagens internacionais.

O festival qualifica curtas-metragens para o Oscar e tem tradição em selecionar filmes que futuramente serão candidatos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em 2016 o festival programou todos os cinco indicados ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, juntamente com Moonlight, que acabou vencendo na categoria de Melhor Filme.