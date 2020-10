Rumores de parceria entre Anitta e RBD ganham força nas redes sociais

CB Correio Braziliense

(crédito: BS Fotografia/Divulgação e Carlos Barria/ REUTERS)

Fãs de Anitta e do grupo RBD especulam, pelas redes sociais, uma parceria entre os mexicanos e a brasileira, que divulgou pelo Instagram no último domingo (4/10) a live que o grupo realizará em 26 de dezembro. Os internautas acreditam que a dona do hit Show das poderosas fará uma participação especial no evento.



Em seguida, Maitê Perroni repostou o stories de Anitta escrevendo: "Te esperamos". O que atiçou ainda mais a curiosidade dos fãs. Logo após, Anahí e Christian Chávez seguiram a carioca no Instagram. Anahí aproveitou para mandar um recado: "Anitta muito obrigada. Você é o máximo". "Linda. Mal posso esperar para ver tudo", respondeu a brasileira.

Em outras ocasiões, Anitta afirmou que era fã do grupo e da novela teen, Rebelde. Durante uma entrevista ao programa Tu Mañana, em 2018, a cantora disse que se identificava com Roberta, interpretada por Dulce Maria, e ponderou que a música Enséñame, era a faixa preferida dela.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a participação de Anitta na reunião do RDB.

Anitta cantando Enséñame

Confira a repercussão nas redes sociais

Queee? Anitta e RBD, será qu3 ela vai divulgar me gusta na live deles????? pic.twitter.com/53L9BZWFFd — Maryanna (@maryadnixx) October 4, 2020

SOCORRROOOOO ANITTA E RBD = TUDO PRA MIM!!! — Silvio | ???????????? ????? (@osilviocordeiro) October 4, 2020

Anitta lenda que é seguidas por todas as integrantes do Fifith Harmony e também por todos do RBDpic.twitter.com/8BssllXDQ2 — josé from the block (@josepswift) October 5, 2020