Festival Glastonbury é cancelado pelo 2º ano consecutivo devido à pandemia

Nesta quinta-feira (21/1) foi anunciado o cancelamento do Festival Glastonbury, o segundo maior festival de música a céu aberto do mundo. Esta é a segunda edição do evento, que ocorre no Reino Unido, cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.

"Com grande pesar, devemos anunciar que o Festival de Glastonbury deste ano não acontecerá, e que este será mais um ano de descanso forçado para nós. Os ingressos para este ano serão acumulados para o próximo ano", informou o comunicado.

O festival ocorre anualmente no mês de junho, no sudoeste da Inglaterra, na fazenda de Eavis. "Apesar de nossos esforços para mover o céu e a terra, ficou claro que simplesmente não seremos capazes de fazer o festival acontecer este ano. Lamentamos decepcionar todos vocês".

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd