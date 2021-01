Thelma Assis, campeã do 'BBB20', vai a Manaus atuar contra covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A campeã da última edição do Big Brother Brasil (BBB20), Thelma Assis, deu uma pausa na vida de influenciadora digital para atuar contra a covid-19 no hospital de Manaus. A cidade, que vem sofrendo devido a crise com a falta de oxigênio, ainda está recebendo doações de cilindros de oxigênios de famosos, que estão fazendo campanha de arrecadação dos insumos.

Thelma estava desde o começo da crise compartilhando informações sobre a campanha Respira Amazonas e incentivando a todos para que ajudassem nas doações. A ex-BBB, que é médica anestesista, foi marcada em várias fotos por funcionários do hospital que estão trabalhando com ela.

A luta não para ????????

Precisamos da ajuda de vocês, compartilhem dentro e fora das redes sociais.

Eles precisam da nossa força ?????????? pic.twitter.com/wPpK80UcbG — Thelma ???? (@thelminha) January 19, 2021

De acordo com nota da assessoria enviada ao Correio, Thelma optou em ir a Manaus para poder agir na linha de frente contra a covid-19: "A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade. Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais."