Brasileira no Egito viraliza com dança do ventre e vira sucesso internacional

Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma brasileira fazer uma apresentação de dança do ventre em um salão de beleza no Egito. Com roupas comuns, mas com uma música animada, Lurdiane, de 32 anos, ficou famosa por se soltar e dançar na recepção do salão para animar o ambiente.

Mas nem sempre a brasileira teve toda essa fama. Nascida em Porto Velho, Rondônia, e criada no litoral de Santa Catarina, Lurdiana começou aos sete anos de idade a dançar. Em Balneário Camboriú, ela fez ballet clássico, participou de festivais de jazz até que encontrou a dança do ventre, onde se dedicou durante 25 anos.

Há quatro anos ela decidiu deixar tudo para trás no Brasil e conhecer o Oriente Médio. Desde que chegou ao Egito trabalha como dançarina de dança do ventre e e hoje faz sucesso no mundo árabe: "Essa vida agora é uma vida de celebridade, não posso sair normalmente na rua. Se eu tirar foto com um, tenho que tirar com todo mundo", disse, em entrevista ao Fantástico.

O vídeo foi visto mais de 100 milhões de vezes e a hashtag #Lurdiana foi o assunto mais comentado nas cidades do Cairo, por dois dias, e em Dubai, nos Emirados Árabes. A dançarina conta que já no dia seguinte percebeu que os seguidores estavam aumentando. Agora, ela já tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Apesar de toda a fama, ela conta que nem sempre foi fácil. Principalmente por ser uma mulher brasileira, ainda sofre bastante preconceito por parecer vulgar, pela exposição do corpo e por outras pessoas acharem que o estilo de vida foi apenas por falta de opção e estudo.

Incentivada pela mãe, Zilza Alvez, também dançarina, Lurdiana afirma estar muito feliz e que, após o sucesso do vídeo, ganha em uma apresentação o que levava o mês todo para receber. A dançarina participou de clipes com cantores famosos e já foi convidada para atuar no cinema.