Nego Di, no BBB21: "Sou machista, gordofóbico, um monte de coisa"

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/ TV Globo)

O humorista Nego Di está preocupado com a imagem que passa com suas piadas. Dentro da casa do BBB21, ele reconheceu que já fez muito humor preconceituoso, mas disse que está em processo de amadurecimento e mudança.

"Eu já fiz piada, fiz um monte de coisa. Quero mudar. Eu sou empresário, um monte de coisa que as pessoas não sabem. Quero que as pessoas me enxerguem assim, não como um negão que fala um monte de besteira, que é machista. Sou machista, gordofóbico, um monte de coisa. O meu processo é agora, quero mudar. Estou sendo honesto", desabafou Nego Di em conversa com Bill, logo após discutir com Lucas Penteado.

Os dois discutiram depois que o fazendeiro Caio sugeriu que deveria haver uma divisão entre homens e alianças na hora de votar. Nego Di concordou com a ideia e Lucas, não. Antes de discutir, Nego Di e Lucas Penteado venceram uma prova em dupla que renderá a imunidade para um deles.