Polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra Nego do Borel

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

As Polícias Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro cumpriram dois mandados de busca e apreensão contra o cantor Nego do Borel, na manhã desta quinta-feira (28/1), segundo informações da Rede Globo. A ação é uma determinação da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, que investiga denúncias da atriz e ex-noiva de Nego do Borel, Duda Reis.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no Rio de Janeiro, na casa onde mora o cantor Nego do Borel. Ele não estava em casa e o pai dele foi para o local. A Polícia apreendeu ali o passaporte do cantor.

O outro mandado foi cumprido em São Paulo, no endereço onde Nego do Borel se encontrava. Ali, foram apreendidos telefones e um computador.

Duda Reis acusa Nego de agressões moral e sexual. Segundo ela, o ex-noivo a agrediu, a estuprou e a xingava, diminuindo o valor dela. A atriz ainda diz que Nego a afastou da própria família.

Nego do Borel nega todas as acusações. Ele também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação.