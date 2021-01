Ludmilla lança show e álbum ao vivo de pagode com participação do Di Propósito

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Music/ Divulgação)

Fazendo história como a primeira artista a se apresentar no Pão de Açúcar (RJ), Ludmilla apresenta nesta sexta-feira (29/1) o projeto Numanice ao vivo, que chega como álbum nas plataformas digitais e show completo no canal do YouTube da artista. Gravado em novembro de 2020, sem plateia, o registro conta com 14 faixas do gênero que a cantora abraçou: o pagode. Umas das parcerias ilustres para o projeto é o grupo brasiliense Di Propósito, que colaborou com a cantora no mashup de Te amar demais com Best part (da cantora H.E.R).

“Quis mesclar os sucessos de Numanice, com músicas já consagradas e bastante conhecidas do público. Na falta da platéia não medi esforços para gravar num dos cenários mais incríveis da nossa cidade. Estou na maior expectativa para saber o que a galera vai achar. Fiz com muito carinho”, diz Ludmilla, por meio de nota enviada à imprensa. Tradicionalmente os shows artísticos no ponto turístico são gravados no Morro da Urca.



A nova fase do projeto é um complemento do EP Numanice, lançado em abril de 2020. A ideia do novo álbum surgiu da vontade da cantora em registrar um “pagodinho de respeito” com alguns convidados. Ao todo, são 14 faixas sendo uma inédita, a primeira música de trabalho Ela não, assinada pela própria cantora. A produção musical fica a cargo de Rafael Castilhol, que desde os anos 1990 está em projetos de grandes artistas do pagode como a extinta banda Soweto, Sorriso Maroto, o cantor Belo, entre outros.



Participações especiais



O disco conta com várias participações especiais do gênero, são elas: Thiaguinho, Bruno Cardoso, Vou Pro Sereno e do grupo brasiliense Di Propósito, além do rapper Orochi. “É um ritmo que faz parte da minha história pessoal, pois foi a partir dele que comecei a querer cantar, a gostar, e a querer me aperfeiçoar. O ritmo sempre esteve presente na minha vida familiar. Foi muito prazeroso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Gravar com essas feras não foi mole não, tenho muita admiração e respeito por todos e poder fazer isso com aval deles é demais”, completou a cantora.

O vocalista do grupo Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, acompanha na faixa Não é por maldade. “A Lud é versátil, plural, talentosíssima. Quando escutei o álbum Numanice, pirei. Já nos conhecíamos, mas nunca tínhamos feito nada juntos. Cheguei até a convidá-la pra cantar antes. Mas não era pra ser naquele momento, porque algo muito legal estava sendo preparado e chegou o momento”, resume Cardoso, em nota de divulgação.

Com Thiaguinho, cantor com quem já colaborou em outras ocasiões, Ludmilla fez dueto em Amor difícil. “Cantar com a Lud é sempre uma delícia! E cantar pagode com ela é mais gostoso ainda! Sei o quanto ela curte e faz com propriedade”, compartilhou o cantor, também em nota.