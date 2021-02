BBB21: Rodolffo vira meme após reação ao ser indicado ao paredão

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

O cantor sertanejo Rodolffo entrou para um dos assuntos mais comentados no Twitter após reação ao ser indicado ao primeiro paredão do reality show Big Brother Brasil (BBB21). Além do sertanejo, que foi mandado pelo G6 (grupo dos seis participantes que estão imunizados), estão ainda a brasiliense Sarah e Kerline.

Os participantes que estão imunizados nesta semana, escolhidos pelo público, eram Fiuk, Projota, Viih Tube, Lumena, Arthur e Juliette.

VAI TER MEME DESSA CARA DO RODOLFFO, CTZ #BBB21 — bbbruna (@brubiagi95) February 1, 2021

o rodolfo refazendo o meme KKKKKKKKKKKK#BBB21 o tiago pic.twitter.com/Q83vnKB9rp — susu (@sofiascl0) February 1, 2021

kkkkk a primeira coisa q eu pensei quando o rodolffo fez essa cara foi no meme do shrek pic.twitter.com/7BQOdFNY0S — ???????????????????????? ???? ???? (@solsticesum) February 1, 2021

Atualizei a figurinha do Pernalonga pra esse meme do rodolfo https://t.co/IB7gvJ5c2L — Thiago Lourenço (@pqpthiago__) February 1, 2021

Rodolffo, que estava como anjo, escolheu o amigo Caio para imunizar. Acrebiano havia sido escolhido por oito votos para ir ao paredão, mas na prova de bate e volta, conseguiu voltar, o que acabou 'anulando' os oito votos da Casa.