BBB21: Cleo Pires diz que não entendeu voto de Fiuk em Carla Diaz

CB Correio Braziliense

Cleo Pires comentou o BBB21 em uma sequência de stories no Instagram - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O cantor e ator Fiuk surpreendeu muita gente ao votar na atriz Carla Diaz para ir ao paredão desta semana no BBB21. Uma dessas pessoas foi a atriz Cleo Pires, irmã de Fiuk por parte de pai.

"Não acredito que o Felipe votou na Carlinha. Não entendi nada", comentou ela em uma sequência de stories sobre a formação do paredão. Ela também disse que não "aceita" votarem em Camilla de Lucas para a berlinda. Carla Diaz recebeu três votos no total (Fiuk, Karol Conká e Lucas Penteado), mesmo número de Camilla (Arthur, Caio e Arcrebiano). No fim das contas, nenhuma delas foi emparedada e a permanência na casa será disputada por Rodolffo, Sarah e Kerline.

Mesmo sem entender a decisão do irmão, Cleo disse que sabe que é uma decisão difícil de ser tomada. "Eu não saberia o que dizer (no confessionário). Ficaria louca", brinca.

Além disso, Cleo comentou que não acompanhou direito a briga de Lucas Penteado com o resto da casa, mas apoiou Projota, que ajudou o rapaz. "Não gosto quando as pessoas são canceladas", explicou. Ela também elogiou Nego Di: "Fui gostando muito durante os dias que assisti".