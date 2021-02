BBB21: Karol Conká, Pocah e Nego Di voltam a criticar Lucas Penteado

CB Correio Braziliense

Lucas Penteado foi alvo de críticas após formação de paredão no BBB21 - (crédito: GShow/ Reprodução)

Passado o estresse da formação do paredão, o ator Lucas Penteado voltou a ser o alvo de conversas e debates entre os participantes do BBB21. Karol Conká e Pocah procuraram o rapaz para tirar satisfações e Nego Di comentou com colegas a decepção com o outrora aliado.

Na área externa da casa, Lucas e Karol começaram a discutir, ainda sobre a atitude do rapaz na última festa do programa, quando ele se excedeu e acabou brigando com quase todo mundo da casa. "Você é egoísta e isso assusta. Você estragou a festa do líder e na primeira festa, foi aquilo com a Kerline", afirmou Karol, referindo-se à polêmica em que Lucas e Kerline se envolveram após o rapaz dizer que queria ficar com ela na primeira festa da temporada.

"Você não consegue comer calado. Você precisa parar de ser abusivo. Uma coisa que eu tenho experiência é acabar com macho abusivo. Lembre da tua mãe quando você for beber e dar uma de louco, porque eu não vou querer meu filho fazendo esse tipo de coisa. Eu vou falar disso de novo porque eu vou bater nessa tecla até você parar com essa soberba", continuou Karol, em tom de ameaça.

Lucas respondeu a Karol que não sabe o que fez de errado. A rapper ficou mais irritada e, irônica, aconselhou que Lucas pedisse "a teu Deus" que mostrasse a ele em sonho. "Eu acho que você tem uma dissimulação. Você finge que não lembra. Não admito dissimulação. Não admito que você finja que não lembra o que aconteceu", atacou Karol.

"Eu não estou fingindo nada, nem dissimulando nada. Não fingi em momento algum aqui. Esse é o Lucas", rebateu o ator.

A funkeira Pocah entrou na conversa, atacando ainda mais Lucas Penteado. "Você não escuta ninguém. Você falou sobre aliados, que se tivesse que votar na casa inteira, iria votar, como se ninguém importasse para você. Mas, da forma como você se expressou, parecia que ninguém era importante para você aqui dentro. Eu falei, sem aliado você não vai chegar a lugar nenhum", declara a cantora carioca.

Lucas disse que não muda porque não adiantaria e as pessoas continuariam a atacá-lo. “Para mim, ia fazer muita diferença. Você ficou ironizando e rindo com a situação", respondeu a cantora.

Veto na prova do líder

Um pouco mais cedo, Lucas foi assunto de uma conversa entre Nego Di e Pocah. "Se ele estiver jogando sozinho, a casa inteira vota nele. E é isso que vai acontecer. Mas como aqui dentro têm poucas pessoas que estão realmente jogando, o público pode gostar dele, por ele estar movimentando isso aqui", afirmou a funkeira.

Nego Di lembrou que ele e Lucas ficaram amigos logo que entraram na casa e que está arrependido dessa aliança. Tanto que o humorista avalia vetar Lucas da próxima prova do líder, caso esse poder lhe seja concedido. Mas, para Nego Di, ainda é cedo para mandar Lucas ao paredão.