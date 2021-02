Preta Gil fala sobre aceitação após postar foto de biquíni: "Busque se amar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Algumas horas após postar uma foto de biquíni, a cantora Preta Gil compartilhou com os seguidores um texto sobre autoaceitação e sobre padrões estéticos. Na publicação do Instagram, ela postou uma foto editada digitalmente em que reduz as medidas, alterando a forma física. Na legenda, ela apenas falou sobre o clima: "Domingo ensolarado por aqui. E o de vocês, como está?".

Mas não demorou muito para que a cantora mostrasse o verdadeiro corpo. Em um curto vídeo, ela apresenta a versão sem alterações, mostrando a diferença entre as duas. "Quem me vê hoje pode achar que eu sempre tive essa relação mais liberta com meu corpo, mas nem sempre foi assim", começou falando na legenda.

A cantora falou ainda sobre a autoaceitação e sobre os padrões estéticos: "O processo de autoamor para mim e minha geração não foi fácil, sou de uma época em que não tinha outra alternativa a não ser o padrão. O único corpo possível era magro e sarado. Eu tentei me enquadrar nesses padrões, mas adoeci meu corpo e minha alma. Foi uma longa jornada ate aqui".

"Passei a me amar, amo meu corpo do jeito que ele e. Sei que a maturidade me ajudou, por isso eu digo e repito para você que e jovem, não perca seu tempo tentando se enquadrar em um padrão que só vai te adoecer", falou ainda. Por fim, Preta Gil aconselhou aos seguidores a se amarem: "Busque se amar, se respeitar e enxergar a beleza em todos os tipos de corpos, inclusive o seu próprio!"