Neymar responde Marina Ruy Barbosa e diz que já está acostumado a ser cancelado

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O medo do cancelamento está cada vez maior entre os famosos. A cada passo, eles pensam na repercussão que a ação pode gerar entre os fãs. Após a atriz Marina Ruy Barbosa questionar no Twitter se seria cancelada caso decidisse viajar, o jogador de futebol Neymar Jr respondeu dizendo que já estava acostumado a ser cancelado.

Eu já me acostumei a ser cancelado ???????????? — Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021

Ainda nos comentários do Twitter, os fãs brincaram dizendo que em determinadas situações passariam pano, ou seja fazer vistas grossas, para os dois. "O pano sempre vai estar aqui", "Qualidades e defeitos, a vida é assim" e "Tomando os cuidados essenciais, tu jamais será cancelada, pois estarei aqui para passar o pano" foram alguns dos comentários.

O jogador causou polêmica no final do ano ao comentar que faria uma festa com duração de cinco dias, e com 500 convidados em uma mansão alugada, no lRio de Janeiro. Após repercussão negativa devido à pandemia do novo coronavírus, a assessoria de Neymar negou que ele faria a festa e afirmou também que durante o ano ele não teria feito nenhum evento.