Polêmicas de Karol Conká no BBB21 fazem GNT cancelar exibição de programa com a rapper

CB Correio Braziliense

Karol Conka e Marcela Mc Gowan no programa Prazer feminino, do GNT. - (crédito: Bob Paulino/BP Filmes)

O canal GNT desistiu de transmitir na televisão o programa Prazer, feminino, apresentado por Karol Conká e a ex-BBB Marcela McGowan. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com ela, a emissora tomou a decisão por causa das polêmicas que envolvem a participação da rapper no Big brother Brasil 21.

Prazer, feminino estreou no ano passado no YouTube do GNT. A atração teve duas temporadas colocando Karol e Marcela num bate-papo com famosas sobre sexo do ponto de vista das mulheres, sem tabus. O sucesso do programa na web e a entrada de Karol no BBB fizeram com que o canal decidisse transmitir na telinha. A previsão de estreia era para 22 de fevereiro.

No entanto, devido as recentes falas de Karol Conká para Juliette e Lucas Penteado, o GNT resolveu cancelar a exibição. À colunista o canal repudiou os acontecimentos. O festival Rec-Beat também cogitou não exibir o show de Karol Conká gravada para a edição virtual pelo mesmo motivo.