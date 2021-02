Após polêmicas no BBB21, Karol Conká é excluída do Rec-Beat 2021: "princípios"

EB Emanuel Bento - Diário de Pernambuco

(crédito: Filipa Araújo/Divulgação)

O Festival Rec-Beat, que irá transmitir uma edição virtual no YouTube em 14 de fevereiro, oficializou a retirada do registro audiovisual da apresentação de Karol Conká de sua programação. As gravações já haviam sido realizadas em São Paulo e no Recife, o que possibilitava a presença da rapper, que está confinada no BBB21, da TV Globo. Em nota de esclarecimento, o festival afirmou que "a decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do Rec-Beat e a produção da artista." "Nós, que fazemos o Rec-Beat, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público", diz o texto.

"A conduta de Karol Conka na casa do BBB estilhaçou fora dela essa relação que há de ser inquebrantável para se manter intacto o espírito de celebração e confraternização em torno da música, que é o elemento propulsor do Rec-Beat", continua a nota.O comportamento de Karol Conká no BBB21 tem sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias.

Internautas, comunicadores e celebridades apontam a conduta ríspida da rapper em relação ao ator Lucas Penteado, que se tornou alvo de críticas na casa após ocasionar um momento conturbado durante uma festa no último final de semana. Muitos também criticam um suposto tom xenofóbico de Karol com a advogada Juliette Freire, que é natural de Campina Grande (PB). Na última segunda-feira (1º), a produção do evento já havia comunicado a possibilidade de cortar a apresentação da artista do line-up.

"Acreditamos que momentos como este nos oferecem oportunidade de reflexão, de aprendizado e de avanço na desconstrução de condutas que remetem a valores colonizadores. Queremos ir mais além nessa questão e por isso anunciaremos em breve a realização de um debate onde o tema central será xenofobia", finaliza o comunicado.

O Rec-Beat SP, que tem esse nome por conta do patrocínio via Governo do Estado de São Paulo/Secretaria de Cultura e Economia Criativa, transmitirá apresentações de MC Troia (PE), Spokfrevo Orquestra (PE), Getúlio Abelha (PI/CE), Karol Conká (PR/SP), Céu (SP), O Terno (SP), Mateus Aleluia (BA), Luiza Lian (SP) e Ilú Obá de Min (SP).