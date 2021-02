Após receber alta, MC Marcinho fala sobre coma causado por infecção nos ossos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor de funk MC Marcinho usou as redes sociais nesta quinta-feira (4/2) para falar sobre a saúde dele, após sair de um coma de quatro dias. No último dia 14 de janeiro ele foi internado devido a uma infecção no pé e precisou fazer uma cirurgia para raspagem do osso atingido. Porém, o quadro de saúde do funkeiro se agravou após a bactéria persistir.

"Subiu pelo sangue, foi parar no meu pulmão e isso me trouxe várias complicações no domingo, dia 24. Acabei intubado, fiquei em coma por quatro dias, voltei do coma na quarta-feira. Os médicos ficaram um pouco espantados porque como alguém volta do coma em quatro dias? O que aconteceu aqui foi sobrenatural", contou o cantor no Instagram.

Marcinho teve alta e já voltou para o quarto do hospital. Ele espera, em breve, estar em casa novamente. Ele agradeceu ainda aos fãs por todas as orações e preocupações. Nos comentários do vídeo, fãs e famosos amigos do cantor comemoraram a melhora.

"Quero acalmar o coração, agradecer as orações e a todos que clamaram e torceram. Dizer que Deus é bom demais. A felicidade que estou sentindo transborda. Estou bem, graças a Deus. Curado e em breve estarei no leito e no seio da minha família", finalizou.