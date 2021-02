Antonio Fagundes não fará mais remake de Pantanal

CB Correio Braziliense

Antonio Fagundes estava cotado para viver José Leôncio em Pantanal - (crédito: Alex Carvalho/TV Globo)

Nome dado como certo no remake de Pantanal, novela das 21h prevista para o segundo semestre na Globo, Antonio Fagundes não estará mais no elenco da produção. A informação é do jornal O Globo, que publicou que Fagundes e a Globo não chegaram a um acordo.

A ideia do autor Benedito Ruy Barbosa era que Fagundes interpretasse José Leôncio no remake que deve ir ao ar após Um lugar ao sol, novela que substituirá Amor de mãe.

"Realmente estou cotado para fazer um personagem. Estamos em volta da indefinição do começo da data de gravação. Mas não acertei nada com a Globo. Estou cotado pelo autor e diretor da novela", afirmou Fagundes em entrevista ao Correio em janeiro deste ano.

Antonio Fagundes foi contratado da Globo por 44 anos, mas perdeu o vínculo por causa de uma nova política da casa, que também dispensou nomes como Miguel Falabella, Tarcísio Meira e Glória Menezes.