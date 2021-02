BBB21: Arthur e Projota vencem a prova do líder após seis horas

CB Correio Braziliense

Prova de resistência durou pouco mais de seis horas - (crédito: GShow/ Reprodução)

Depois de pouco mais de 6 horas, a prova do líder chegou ao fim no BBB21. Os vencedores foram Projota e Arthur, que disputaram a liderança em dupla. Agora, eles terão que chegar a um acordo: um será o líder e o outro ganhará um "prêmio especial" não revelado por Tiago Leifert, mas que geralmente é dinheiro. A decisão deve ser anunciada no programa desta sexta-feira (5/2).

A prova consistia em montar pedidos de uma rede de sanduíches para serem levados no drive thru. Quem errasse algum item, não cumprisse a tarefa no tempo ou não acomodasse o lanche bem estaria eliminado.

A disputa pela liderança foi acirrada até o fim. Na última rodada havia três duplas no páreo. Além dos vencedores Arthur e Projota, disputaram até os últimos momentos Lumena e Nego Di e Sarah e Gilberto. A vitória veio quando as outras duas duplas erraram itens do lanche pedido. "Agora vamos atrás do anjo", diz Sarah, consolando o parceiro Gilberto.

A formação do paredão

A formação do paredão desta semana começa na sexta-feira, quando o Big fone tocar pela primeira vez, durante o programa ao vivo. Quem atender terá o poder de emparedar uma pessoa e imunizar outra. Na madrugada de domingo, o telefone tocará outra vez com a mesma ordem. O terceiro toque será às 18h de domingo. Desta vez o poder será de trocar um emparedado de lugar com um imunizado.

Desta forma, já teremos duas pessoas indicadas ao paredão. A terceira virá com a decisão do líder e a quarta, com o resultado da votação da casa. Um deles se livra da berlinda com a prova bate e volta, disputada ainda no domingo.