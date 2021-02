BBB21: MPRJ recebe 23 comunicações contra atitudes de Karol Conká

VO Victória Olímpio

As atitudes da cantora Karol Conká continuam tendo uma repercussão negativa aqui fora da casa do Big Brother Brasil (BBB21). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações referentes à conduta da rapper, em sua participação no reality.

As informações foram confirmadas pela assessoria do Ministério: "Todas as comunicações já foram devidamente encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca", informou enviada ao Correio.

As situações envolvendo Karol e o ator Lucas Penteado dentro da casa estão gerando uma série de repercussões aqui fora, desde fãs a famosos que também estão acompanhando o programa. O ator, que foi agredido verbalmente diversas vezes, está recebendo muito apoio, inclusive do delegado Bruno de Lima, de São Paulo, que comentou nas redes sociais que entraria em contato com a família para tomar as medidas necessárias, apontando que os ataques configuram crime de injúria.

Nesta quarta-feira (3/2), a assessoria do ator Lucas Penteado, havia informado que irá abrir um processo contra Karol devido aos ataques sofridos. Já a assessoria de imprensa da cantora não se posicionou sobre os comunicados enviados ao MP, mas publicou nota no Twitter dela informando que a rapper nunca faltou respeito com a equipe e que eles estão comprometidos a acolher ela.