Arcrebiano atende Big Fone, imuniza Juliette e põe Thaís no paredão

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ reprodução )

O paredão da segunda semana do Big Brother Brasil 21 já começou a se formar. Na noite desta sexta-feira (5/2), Arcrebiano atendeu o Big Fone e pode imunizar um participante e colocar outro no paredão.

A escolha do brother foi de imunizar a paraibana Juliette e colocar Thaís no paredão.

No entanto, tudo pode mudar. Isso porque o Big Fone ainda vai tocar duas vezes durante o fim de semana. No domingo de manhã, quem atender terá o poder de imunizar mais uma pessoa e colocar mais um no paredão. E no domingo à tarde, quem atender poderá trocar um imunizado por um emparedado.