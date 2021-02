BBB21: Sarah revela que participou como figurante na série 'Lúcifer'

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo )

Em uma conversa com Juliette, Gilberto e Viih Tube, nesta sexta-feira (5/2), a sister brasiliense Sarah, que retornou do primeiro paredão do BBB 21 nesta terça (2/2), surpreendeu o público e os outros brothers quando, em uma conversa sobre filmes e séries, revelou que fez parte da figuração da série Lúcifer, da Netflix.

A consultora de marketing também comentou que morou por muito tempo fora do Brasil, em Los Angeles (CA), nos Estados Unidos, e em Mônaco, na França, e teve a oportunidade de conhecer celebridades como Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.



“Eu não vi na série, mas eu fiz. Acho que foi na quarta temporada, na boate do Lúcifer. Foi uma cena em que ele tomou um tiro. Eu estava sentada no bar. Mas, eu nem vi a cena ainda”, lembrou Sarah. Juliette brincou dizendo que então a sister não é da pipoca.

Os internautas foram averiguar a história e encontraram Sarah em cena do episódio cinco, da quarta temporada de Lúcifer. Ela aparece em um diálogo com a personagem Eve (Inbar Lavi). Em outra sequência, a participante aparece perto de Lúcifer, interpretado por Tom Ellis, enquanto estava sentada no chão aguardando a perícia dos investigadores na boate.

A Sarah do #BBB21 de frente pro Tom Ellis e Lauren German (Lucifer e Chloe) MANO A SORTE QUE EU QUERIA TER pic.twitter.com/4yNp35aQoV — Bina ? loves Tom????? (@tomsmuffinx) February 5, 2021

Sarah aproveitou o momento para falar das outras experiências com astros da tevê e do cinema. “Eu tenho certeza que apareceu no meu perfil, porque eles me fizeram falar isso várias vezes. Já conheci Brad Pitt, Chris Brown, as modelos da Victoria’s Secret, French Montana”, citou. Ela contou também que não tem registro desses momentos. "Nunca tirei foto com nenhum desses famosos. Eu ia nas festas na casa deles, então a gente chegava na porta, eles dão uma caixa e você deixa seu celular. Já peguei uns famosos, bem famosos, tipo assim. Não vou falar nomes porque eu acho que é f***”, revelou, antes de citar que eram internacionais.