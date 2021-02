'Raya e o último dragão' ganha nova prévia durante o Super Bowl

CB Correio Braziliense

Durante o Super Bowl deste domingo (7/2), a Disney lançou uma nova prévia do filme Raya e o último dragão. Em apenas 30 segundos, o clipe mostra ação, humor e aventura. O evento esportivo Super Bowl é conhecido por ser um dos maiores veículos promocionais do mundo, portanto, costuma ser palco de trailers e prévias das produções mais esperadas do ano.

Raya e o último dragão apresenta a mais nova princesa da Disney, Raya, personagem inspirada em John Wick. No filme, ela embarca na missão de restaurar a paz entre os povos de Kumandra, reino onde vive. O local era, antigamente, habitado por civilizações que viviam em harmonia com dragões.

Quando as criaturas místicas tiveram que se sacrificar para salvar a humanidade, teve início uma série de conflitos entre os povos habitantes do reino. Raya acredita que, ao encontrar o último dragão vivo, a paz em Kumandra poderá ser restaurada.

O primeiro filme da Disney a tratar histórias de personagens do sudeste asiático conta com Gemma Chan, Sandra Oh, Daniel Dae Kim e Benedict Wong no elenco de dubladores originais. Já na direção, estão presentes Paul Briggs e John Rippa, que trabalharam em outros projetos do estúdio, como A princesa e o sapo e Zootopia.

Lançamento simultâneo

Um dos filmes infantis mais aguardados de 2021, Raya e o último dragão chega em 5 de março nos cinemas e no streaming, simultaneamente. O longa terá acesso antecipado no Disney+ pelo preço adicional de R$ 69,90 e, para os assinantes que optarem por não assistir antecipadamente, o filme estará disponível no catálogo a partir de 23 de abril sem custos extras.