BBB 21: Para Nego Di, Lumena milita "errado" dentro da casa

CB Correio Braziliense

Nego Di não concorda com declarações de Lumena - (crédito: Gshow/ Divulgação)

O trio Nego Di, Lumena e Karol Conká começa a dar sinais de que não está tão junto assim na casa do BBB21. Após o jogo da discórdia da noite de segunda-feira (8/2), Nego Di e Karol Conká criticaram ações de Lumena, principalmente as que envolvem a militância da psicóloga com relação a assuntos raciais dentro da casa. Projota também estava no quarto no momento da conversa.

Eles comentavam a queixa de Lumena, que no jogo da discórdia, disse que os confinados acolheram a dor de Carla Diaz e não a de Karol Conká no caso do relacionamento de Carla com Arcrebiano, uma invenção de Karol. Para Lumena, o fato de Karol ser negra e Carla branca foi determinante para a escolha dos colegas de confinamento.

“Isso, para mim, é militar errado. Porque pegou toda uma causa e botou numa parada que não tem a ver com a causa", criticou Nego Di. "Eu não consigo associar a questão do ato em si com uma questão racial diretamente. Isso para mim é militar errado, porque tu pegou toda uma causa e botou numa parada que não tem a ver com a causa", continuou.

O humorista ainda disse que nunca acreditou na versão de que Carla tinha paquerado Arcrebiano. "Eu não fiquei com pena da Carla por ela ser branca. Eu fiquei com pena da Carla pela maneira que ela foi acordada, mas eu fiquei com muito mais pena de ti porque eu vi o que tu tava fazendo com a sua carreira. Isso foi militância num ponto que não precisava", aconselhou Nego Di.

"Essa questão da gente ficar falando ser preta ou branca é uma questão que toda preta a primeira coisa vai falar disso, até ver que não é. Só que eu acho um pouco perigoso ela falar 'ai, militou errado'. Poderia ter falado de outra forma", concordou Karol.

Carla vai se afastar

No jardim, o assunto da conversa entre Carla Diaz e Viih Tube também era a militância de Lumena. A atriz se sentiu incomodada por ter sido colocada no meio de uma discussão racial quando, na opinião dela, a questão é outra -- assim como defendeu Nego Di.

"A Lumena fica nessa discurso, que é muito importante, mas não cabe nessa história. Ela passou pano na cabeça da Karol em tudo que a Karol fez", reclamou Carla.

Viih concordou e elas chegaram à conclusão de que devem se afastar de Lumena.