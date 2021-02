Taylor Swift anuncia nova versão de 'Fearless' com músicas inéditas

A cantora Taylor Swift anunciou, nesta quinta-feira (11/2), o relançamento de Fearless, segundo álbum de estúdio da carreira da artista. Durante uma participação no programa norte-americano Good morning, America, Taylor afirmou que o álbum será lançado em breve e contará com 26 músicas, incluindo seis faixas inéditas.

A primeira música a ser lançada será Love story, maior sucesso de Fearless, e estará disponível nas plataformas digitais na madrugada desta sexta-feira (12/2).

EXCLUSIVE: @taylorswift13 is dropping a new re-recorded version of her song “Love Story” at midnight! She tells @GMA she has re-recorded her entire “Fearless” album and gives us a sneak peek at the new cover! ???????? #TaylorSwiftOnGMA https://t.co/UQUu2QuE6O pic.twitter.com/8ZvZBmvgiR