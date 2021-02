Menos É Mais completa primeiro álbum de inéditas com 'Plano Piloto EP2'

CB Correio Braziliense

Esse é o primeiro álbum de inéditas do grupo brasiliense - (crédito: Ricardo Ribeiro/Divulgação)

O Menos É Mais lançou, na noite desta quinta-feira (11/2), o EP2 do projeto Plano Piloto, primeiro álbum de inéditas do grupo, que homenageia Brasília. Plano Piloto EP2 contém cinco faixas, entre elas o single principal Pagando mal com mal, que ganha videoclipe às 12h desta sexta-feira (12/2). Os dois compilados que formam o álbum já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Ao Correio, o percussionista Gustavo Goes explicou o significado desse projeto para o momento especial que o grupo brasiliense vive de projeção no cenário nacional. “É o nosso primeiro álbum de inéditas, e isso já é um acontecimento enorme na nossa carreira. Além disso, tem o peso de representar Brasília, a cidade em que fomos criados. Falar de Plano Piloto é falar também de um projeto que está sendo iniciado, e esse segundo sentido também vale demais para nossa proposta”, explica o músico. Goes completa contando que, por estarem despontando no cenário do pagode, muitas pessoas acreditavam que o grupo fosse do Rio de Janeiro. O conceito deste primeiro álbum foi desenvolvido, entre outras coisas, para deixar as origens em evidência.

O EP1 de Plano Piloto foi lançado em novembro de 2020, com seis faixas, entre elas cinco inéditas. Todas as canções do primeiro EP do projeto tiveram material audiovisual gravado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já para o segundo, a proposta será diferente. O conceito cenográfico é de Filipi Brito, que junto aos músicos selecionou locações como o Congresso Nacional, Torre de TV Digital, Ponte Juscelino Kubitschek e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. A inspiração na fauna e na flora do cerrado se traduz nas roupas assinadas pela figurinista Camila Monteiro. O primeiro clipe será o da canção Pagando mal com mal, composição de Rapha Oliveira, Wallace Cezar, e Ederson Melão.

Além da faixa destaque, a segunda parte do projeto conta com as canções Plano A plano B; Na pista pra namoro; Duas ou seis e Jurerê. “Fizemos uma seleção muito minuciosa. Esse EP vai ter músicas pra cima, outras mais lentas e dramáticas, então os pagodeiros vão poder encontrar diversos tipos de sonoridades e temos certeza que vão se identificar com alguma delas”, adianta o músico. Ao todo, os músicos brasilienses lançam 12 canções nesse projeto, que ainda espera pela “cereja do bolo”: um single bônus que ainda não tem data de lançamento.

O músico finaliza fazendo um convite aos fãs brasilienses: “Esperamos muito que o público brasiliense ouça o Menos É Mais. Trabalhamos muito para chegar até aqui e gravar esse álbum e, em todo momento, pensamos nas pessoas que consomem o nosso pagode e em Brasília. São músicas lindas de compositores renomados, com uma interpretação ótima do Duzão. O trabalho tem a nossa cara e identidade percussiva. Temos confiança de que o público vai curtir”.