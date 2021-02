Larissa Vitorino, ex-The voice, lança cover de 'Tocando em frente'

GM Geovana Melo*

Tocando em frente, é assim que Larissa Vitorino está após a participação no programa The voice Brasil, em que foi semifinalista. A mineira de coração brasiliense lançou, nesta quinta-feira (11/2), um clipe de um cover da faixa Tocando em frente, de Almir Sater.

A cantora faz trabalho de covers paralelo ao trabalho autoral e escolhe canções que se identifica para gravar. “Sempre procuro fazer músicas que me representam. Nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, em Ituiutaba, e passei boa parte da infância numa cidade pequena, chamada Ipiaçu. Meu pai tinha fazenda, eu ia de bicicleta tirar leite da vaca de manhã e já colocava direto no meu copo de café. Mamãe fazia o café cedinho e a gente ia de bicicleta na fazenda completar o famoso café com leite. Essa música diz muito isso pra mim, as coisas simples da vida, família”, conta Larissa Vitorino em entrevista ao Correio.

O clipe, em clima intimista, apresenta Larissa em voz e violão. A performance foi gravada no home studio da cantora e mixada e capturada por Paulinho.

O material foi gravado durante a live Simples assim, realizada em 27 de dezembro do ano passado. O show privado apresentou um repertório, com canções nacionais e internacionais, composto por vários clássicos da música mundial, especialmente música brasileira. Ela ainda pretende soltar mais gravações que são fruto da transmissão, como a música Esqueça, de Roberto Carlos.

Para 2021, a cantora planeja continuar postando semanalmente covers no YouTube. “Tenho programado, paralelo a isto, o lançamento de uma música autoral por mês, até o fim do ano. Também desenvolvo trabalhos na área de educação musical e tenho um projeto já em andamento que é voltado para aulas de música, cênicas e visuais, para Ensino Médio (preparatórias para o PAS UnB) e meus projetos de aulas e mentorias on-line de canto, violão, arranjo e produção musical e empreendedorismo feminino na música”, adianta.



