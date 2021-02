Disney segue com o plano de lançar 'Viúva Negra' nos cinemas

CB Correio Braziliense

(crédito: Marvel Studios/Divulgação)

Uma das estreias mais esperadas do ano, Viúva Negra segue, por enquanto, com lançamento previsto para os cinemas. Durante uma conferência para investidores na quinta-feira (11/2), o CEO dos estúdios Disney, Bob Chapek, revelou que a empresa ainda mantém os planos de lançamento do filme com Scarlett Johansson e direção de Cate Shortland.

Chapek não confirmou, contudo, se a previsão de estreia em maio está mantida, ou será adiada, mais uma vez, para que a bilheteria seja menos prejudicada. “Ainda pretendemos realizar um lançamento nos cinemas. Estaremos observando com muito cuidado a reabertura dos cinemas e o sentimento do consumidor”, contou o CEO.

Desde o início da pandemia, a Disney tem adotado diferentes estratégias de divulgação dos filmes e limitado as produções que são lançadas simultaneamente na plataforma de streaming. Mulan, por exemplo, foi disponibilizado ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma Disney Premier Access. Ou seja, os assinantes do Disney+ puderam assistir ao filme mediante pagamento de uma taxa extra.

O mesmo está previsto para a chegada da produção Raya e o último dragão. O novo longa de animação da Disney estreia em 5 de março nos cinemas e, simultaneamente, no streaming pelo Disney Plus. Na ocasião, a plataforma oferecerá a assinatura do Premier Access do filme pelo valor de R$ 69,90, pelo tempo limitado de duas semanas, entre 5 e 9 de março. Aos que optarem por não fazer a assinatura especial, a produção entrará no Disney Plus a partir de 23 de abril, sem custos extras.

Soul, por sua vez, foi lançado exclusivamente de forma digital. “Vamos lançar alguns filmes nos cinemas. Levaremos outros filmes para o Disney Premier Access. E, em alguns casos, vamos levar diretamente para a plataforma [Disney+]. É realmente uma questão de flexibilidade”, explicou Chapek.