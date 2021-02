Anitta é eleita uma das 100 líderes emergentes globais pela 'Time'

AE Agência Estado

(crédito: AFP / POOL / Gary Hershorn)

A revista norte-americana Time divulgou nesta quarta-feira (17/12), a lista anual Time 100 Next 2021, que destaca as lideranças emergentes que estão definindo o futuro global. Anitta e Guilherme Boulos (PSol) foram os nomes que representaram o Brasil na lista.

No site da Time, o cantor colombiano J Balvin, amigo pessoal de Anitta, escreveu um texto sobre a cantora brasileira e sua ascensão no mercado internacional da música. Ele definiu a artista como heroína e afirmou que ela elevou o funk para outro nível.

"Sempre soube que o Brasil tinha uma rainha em Anitta. Temos muito em comum - como eu, ela se fez sozinha. Nos conhecemos no Instagram e começamos a conversar, e percebi que compartilhamos outra qualidade: não deixamos ninguém fazer nosso trabalho", escreveu Balvin.

"Ela pegou o som do Brasil - o funk, que é como o nosso reggaeton - e levou para outro nível, para que os sons fossem para todos. Por trás de sua fachada de super-heroína está um ser humano real e sensível que dá muito às pessoas. Eu quero que as pessoas se conectem com o ser humano incrível por trás da boa música. Ela tem talento suficiente para continuar conquistando o mundo", finalizou o cantor.