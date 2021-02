Neil Patrick Harris comenta clima intimista de filmagens de 'Matrix 4'

CB Correio Braziliense

(crédito: Kevin Winter/Getty Images/AFP)

A sequência da trilogia de ficção científica Matrix 4 surpreendeu até Neil Patrick Harris, integrante do elenco da franquia. Durante uma entrevista à revista Variety, o ator revelou que as filmagens têm sido bem diferentes do que ele imaginava.

Harris contou que, ao filmar a continuação, parecia que a diretora e roteirista Lana Wachowski estava fazendo um filme muito menor e mais pessoal, diferente do que é esperado para uma sequência de sucesso de uma das maiores franquias dos últimos 20 anos.

“Não parecia grande, parecia que ela estava em seu ponto ideal, que estava filmando em tempo real, filmando com luz natural. Às vezes, você fica sentado por uma hora esperando as nuvens se dissiparem e depois filma rapidamente. Você filma as páginas por vez em 30 minutos e então está pronto”, descreveu durante o programa Just for Variety.

“Você pensaria que um filme gigante seria 100% storyboard, animação, e cumprindo cronograma de tomadas. Acho que ela viveu isso três vezes, e eu suspeito que agora ela quer fazer as coisas do seu jeito. Não era sempre que você sentia que estava fazendo algo gigantesco porque ela tornava tudo muito íntimo”, completou.

A produção trará de volta os protagonistas originais, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mas também possui um grande elenco com novidades, incluindo Neil Patrick Harris.

O filme estreia nos cinemas e no HBO Max em 22 de dezembro de 2021.