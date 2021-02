Após acusações, Mc Maylon aguarda acareação junto a Anderson do Molejo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O dançarino Mc Maylon, revelou, em entrevista à Quem, que nos próximos dias vai ficar frente a frente com Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. A acareação pode ser parte do inquérito policial que investiga a acusação de estupro feita por Maylon contra Anderson. “Tudo indica que será por esses dias”, afirmou o dançarino.

Mc Maylon está indignado com o depoimento de Anderson e Riane Oliveira, irmã do pagodeiro. “Eles editaram vídeos meus e disseram que eu estava dançando muito no dia 12 de dezembro, logo após o estupro. Mas eles foram muito sujos porque juntaram dois vídeos diferentes: um no dia 12 de dezembro e outro do dia 30 de janeiro, em que estou com a mesma roupa”, recordou.

Em nota enviada à Quem na quarta-feira (17/2), a assessoria da Polícia Civil no Estado do Rio não confirmou se acontecerá acareação e apenas informou que “o caso está sendo investigado pela 33.ª DP (Realengo), que as testemunhas foram ouvidas e os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos”.

Procurado pela Quem, Ivo Peralta, o advogado de Anderson e Riane, afirmou que todas as declarações de Maylon não procedem e garantiu que o pagodeiro não foi intimado a respeito de nenhuma acareação com o dançarino. “A acareação só ocorrerá se o delegado tiver dúvidas a respeito da acusação de estupro. Me parece que as provas são suficientemente precisas para indiciar o Maylon pelo crime de denunciação caluniosa. Esse rapaz está se enrolando cada vez mais. Temos outras testemunhas que asseguram que ele estava lá [dançando no vídeo] no dia 12 de dezembro. Protocolizarei um dossiê com todas as datas e outras provas serão apresentadas à polícia”, afirmou o advogado.

Segundo a entrevista dada por Mc Maylon à Quem, Anderson e a irmã fizeram uma adulteração nos vídeos que foram apresentados como provas contra ele à polícia. Ele ainda afirmou, que se quisesse aparecer ou ganhar fama, teria inventado um caso com Anderson, vocalista do grupo Molejo e diria que eles iriam se casar.

O dançarino garantiu, que não quer dinheiro. “Só quero que ele vá para a cadeia. E quero mostrar meu caráter e minha dignidade. Ele não tem dinheiro, faz show em barzinho para ganhar R$ 4 mil. Irei a dois proctologistas para ter dois laudos que comprovam que eu era virgem. A máscara dele vai cair. Nunca senti atração por ele", completou.

Maylon ainda afirmou que irá remover a tatuagem com o rosto de Anderson, que fez em homenagem ao pagodeiro em setembro de 2020. Por fim, Mc Maylon completou que acabando essa apuração e “eu ganhando, provando que ele me estuprou, vou fazer uma big festa e vou casar de vestido de noiva. Vai simbolizar que estarei casando de vez com a minha carreira".