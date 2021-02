Regina King interpretará a primeira congressista negra dos Estados Unidos

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

Indicada ao Globo de Ouro na categoria Melhor direção, pelo longa Uma noite em Miami, disponível no Prime Vídeo, a atriz Regina King prepara uma cinebiografia sobre Shirley Chisholm, a primeira congressista negra dos Estados Unidos. Além de atuar, Regina fará a produção do material.

O filme será escrito e dirigido pelo cineasta vencedor do Oscar por 12 anos de escravidão, John Ridley e deve começar a sair do papel ainda este ano.

A trama vai acompanhar a campanha presidencial de Chisholm em 1972, um momento histórico descrito como “um retrato íntimo dos bastidores de uma das líderes políticas mais inovadoras do nosso tempo”.

“A determinação destemida de Shirley Chisholm foi uma inspiração para muitos de nós e, com este filme, esperamos inspirar muitas gerações futuras”, disse Regina King em um comunicado.

No ano passado, a atriz Uzo Aduba interpretou Shirley Chisholm para a série Mrs. America, que lhe rendeu uma vitória de Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou filme na 72ª edição do Emmy. Além de primeira congressista negra dos Estados Unidos, Shirley foi a primeira afro-americana a se candidatar à presidência do país.