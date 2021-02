Ariana Grande lança versão do álbum 'positions' com quatro músicas inéditas

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Music/Divulgação)

A cantora Ariana Grande lançou, nesta sexta-feira (19/2), a versão deluxe de positions, sexto álbum da carreira. Agora com 19 faixas, a nova versão inclui o remix do single 34+35, com a participação das rappers Doja Cat e Megan Thee Stallion, lançado em janeiro. Além da colaboração, o álbum conta com mais quatro faixas inéditas: someone like u (interlude), test drive, worst behaviour e main thing.

Precedendo o lançamento do álbum original, Ariana lançou o primeiro single do disco em outubro de 2020, o homônimo positions. A faixa estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, lista mais prestigiada entre as paradas musicais, tornando Ariana a artista com maior número de canções estreando em primeiro lugar na parada. Em agosto do mesmo ano, a cantora tinha se consagrado como a mulher mais ouvida na história do Spotify, posto que antes era ocupado por Rihanna.

Projetos recentes de Ariana Grande

Apesar da pandemia, 2020 foi um ano agitado para Ariana Grande. Além de anunciar o noivado com o corretor de imóveis Dalton Gomez, a artista teve a estreia de duas parcerias de sucesso: Stuck with u, com Justin Bieber, e Rain on me, com Lady Gaga. O dueto entre as cantoras pop rendeu uma indicação à categoria de Melhor performance pop duo/grupo no Grammy 2021.

Outra parceria de Ariana foi com a plataforma de streaming Netflix. Em dezembro, foi lançado o documentário excuse me, i love you, que mostra os bastidores da turnê e os shows realizados pela cantora em Londres, durante a Sweetener world tour.