Globo de Ouro é acusado de corrupção que envolveria a série 'Emily em Paris'

CB Correio Braziliense

(crédito: Carole Bethuel/Netflix)

Responsável pelas indicações e premiações do Globo de Ouro, a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood se tornou alvo de acusações de corrupção. O jornal americano Los Angeles Times publicou, no último domingo (21/2), novas denúncias envolvendo a série original da Netflix Emily em Paris.

De acordo com a publicação, em 2019, a Paramount Network, desenvolvedora do seriado, teria convidado membros da Associação para visitarem as filmagens do seriado e a se hospedarem num hotel cinco estrelas. A hospedagem contou com diárias de US$ 1.400, mais de R$ 7.500, enquanto só é permitido que os membros aceitem presentes de produtores e estúdios no valor máximo de US$ 125.

Ainda segundo o jornal, mais de 30 membros do comitê foram convidados e uma integrante que compareceu à viagem comentou: “Eles nos trataram como reis e rainhas”. A Paramount e a Netflix não quiseram comentar a respeito ao serem questionadas pelo veículo.

Em resposta ao Los Angeles Times, um porta-voz da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood negou todas as acusações de corrupção: "Nenhuma dessas alegações foi comprovada em tribunal ou em qualquer investigação, (e) simplesmente repetem velhas noções sobre a entidade e refletem preconceito inconsciente contra os seus diversos membros”.

Indicações de Emily em Paris

No início de fevereiro, as nomeações da série Emily em Paris para o Globo de Ouro nas categorias de Melhor série de comédia ou musical e Melhor atriz em série musical ou de comédia surpreenderam os críticos de televisão, espectadores e até membros da equipe da série.

Uma das roteiristas do seriado Deborah Copaken escreveu um artigo para o site The Guardian em que demonstrou indignação afirmando que é chocante que “uma branca americana vendendo luxo americano” ser nomeada ao Globo de Ouro, enquanto a aclamada série I may destroy you, que fala sobre as consequências do estupro e trata de pautas de classe e raciais, foi esnobada.

Em meio a todas as acusações, a segunda temporada de Emily em Paris continua confirmada. Em novembro de 2020, a Netflix anunciou a continuação da série por meio de um vídeo de Lily Collins, protagonista da trama, publicado nas redes sociais.