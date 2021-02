BBB21: Descobrimos o livro lido por Sarah Andrade sobre linguagem corporal

AI Adriana Izel

(crédito: Globo/Divulgação)

A brasiliense Sarah Andrade é uma das participantes mais ligadas no jogo da 21ª edição do Big brother Brasil. Apelidada pelo público de espiã, ela tem se saído bem dentro do programa por conseguir captar informações do lado oposto ao dela e ter uma leitura bastante correta das estratégicas dos brothers e das sisters no reality show e também da dinâmica da atração em si. Na prova do líder vencida por ela, Sarah disse ter notado o foco de uma câmera no local em que estava o desodorante que deveria ser encontrado para garantir a liderança.

Essa boa interpretação do jogo tem a ver com as características de Sarah, a influência da mãe Maria Abadia de Souza, ex-policial do Bope, e também com muito estudo. Ela contou aos participantes da casa, que durante o período de isolamento pré-confinamento do BBB21, quando os BBBs são mantidos em um hotel antes de entrar na casa, ela leu duas vezes um livro sobre linguagem corporal. Ela, inclusive, explicou como usou o conhecimento adquirido para perceber que Bill não estava realmente interessado por Karol Conká.

Ao Correio, a mãe de Sarah revelou o nome da obra lida pela brasiliense. É o livro Desvendando os segredos da linguagem corporal, escrito por Allan & Barbara Pease. Na publicação, o casal se utiliza da máxima de que um "gesto vale mais do que mil palavras". Em formato de guia, a obra usa o humor e a base científica para explicar os significados por trás dos gestos do dia a dia.

Sarah e o livro (foto: TV Globo e Sextante/Reprodução)

Logo no início do livro, o casal explica que 93% da comunicação humana é feita pelas expressões faciais e pelos movimentos do corpo. Por isso, a dupla defende que é necessário prestar atenção nesses aspectos para interpretar corretamente as outras pessoas. "Passamos a ter maior controle sobre as situações, pois podemos identificar sinais de abertura, de tédio, de atração ou de rivalidade e agir de forma adequada aos nossos objetivos", dizem em trecho da obra.

Dividido em 16 capítulos, Desvendando os segredos da linguagem corporal trata da interpretação da postura; da comunicação dos sentidos com foco no tato; dos movimentos corporais; e do conjuntos de gestos. A publicação destaca, por exemplo, expressão facial, cruzamento das pernas, dos braços e das mãos e até a indicação de como as pessoas estão sentadas para interpretá-las.

A primeira publicação da obra ocorreu em 2004 na versão em inglês. No ano seguinte, o livro chegou ao Brasil pela Editora Sextante.

Autores de Desvendando os segredos da linguagem corporal

Allan e Barbara Pease (foto: Pease International/Reprodução)

Os australianos Allan e Barbara Pease são conhecidos no mercado literário por escreverem obras sobre o relacionamento humano e a linguagem corporal. Venderam mais de 25 milhões de livros, tiveram obras traduzidas em 52 idiomas e que chegaram a 100 países.

São autores de Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor?, Por que os homens mentem e as mulheres choram?, Como conquistar as pessoas, Como viver a dois, Desvendando os segredos da linguagem corporal, Desvendando os segredos da atração sexual, A linguagem corporal do amor e A linguagem corporal. Todos publicados no Brasil pela Editora Sextante.

Juntos, comandam o instituto Pease International, que produz livros, vídeos, cursos e seminários em que abordam a temática de desenvolvimento pessoal, com foco nos temas desenvolvidos nas obras e que os tornaram conhecidos no mundo.

