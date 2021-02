Glória Menezes e Tarcísio Meira são vacinados contra a covid-19

CB Correio Braziliense

Glória Menezes e Tarcísio Meira fazem parte do grupo de risco da covid-19 - (crédito: Canal Viva/Divulgação)

O casal de atores Tarcísio Meira e Glória Menezes faz parte do grupo de astros da nossa cultura que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Pioneiros da televisão brasileira, eles foram vacinados em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (22/2).

Tarcísio tem 85 anos de idade e Glória, um ano a mais, o que os coloca no grupo de risco para a doença. Além deles, famosos como os atores Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, o humorista Renato Aragão e o apresentador Silvio Santos receberam a primeira dose do imunizante.

Aposentados, Tarcísio e Glória estão morando numa fazenda, no interior do estado. O contrato deles com a Rede Globo não foi renovado após mais de 50 anos de trabalho, o que não impede a emissora de contar com eles no elenco de alguma novela, em contrato por obra.