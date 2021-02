Palmirinha recebe vacina contra covid-19: "Não deixem de tomar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora e culinarista Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19. No Instagram, ela compartilhou o momento com os seguidores e aproveitou para falar sobre a importância do imunizante: "Amiguinhos, hoje eu tomei a primeira dose da vacina contra o coronavírus! Não deixem de tomar é muito importante".

A apresentadora, de 89 anos, foi vacinada no Centro de Referência em Homeopatia, Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde (CRHMTPIS), no Hospital Bosque da Saúde, em São Paulo. Palmirinha ainda elogiou a equipe que lhe atendeu: "Maravilhosa!"

Nos stories do Instagram, ela voltou a aconselhar os seguidores: "Não deixe de se vacinar, essa é a única chance que nós temos. Vai rápido! Um beijo". No final de dezembro, ela havia sido internada em São Paulo para tratar uma infecção urinária. Palmirinha já tinha sido internada outras duas vezes nos últimos dois meses.