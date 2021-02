Saiba por que teve o intervalo após Karol Conká deixar a casa do BBB21

RN Ronayre Nunes

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A noite desta terça-feira (23/2) foi histórica para o Big Brother Brasil. A 21ª edição do programa teve um novo recorde quebrado: a eliminação de Karol Conká com 99,17% de rejeição. E com a emoção da noite nas alturas, as teorias de conspiração rolaram soltas nas redes sociais.



Vários internautas suspeitaram sobre a nova (e demorada) propaganda depois da eliminação de Karol e antes da conversa com o apresentador Tiago Leifert. A dúvida se voltou a um possível papo da ex-sister com algum assessor, ou até mesmo se ela não poderia ter recebido alguma dica sobre como se comportar.

Lógico que a Globo botou um intervalo entre a saída da Karol da casa e o papo com Leifert pra que media training e galera de gestão de crises tivessem tempo de brifá-la. Sem esse mínimo de ações, celebridade alguma topará participar das próximas edições do #BBB. — Alexandre Inagaki (@inagaki) February 24, 2021

Karol falando o texto todinho que decorou durante o intervalo de 6 minutos de globo — Halessia (@HalessiaR) February 24, 2021

Globo querendo convencer QUEM que não conversou com a Karol na hora do intervalo???? — desgostosa (@laylaycansada) February 24, 2021

Porém, uma informação da coluna Maurício Stycer, do portal Uol, desmentiu as suspeitas. A emissora negou que o intervalo tenha sido para ajudar Karol. A razão do novo espaço para propaganda, entretanto, foi Karol.

Isso porque a expectativa para a eliminação da rapper foi tão alta que a Globo precisou de mais um bloco publicitário (o terceiro da noite). Os anunciantes de última hora estavam bombando e nem o intervalo após a eliminação afugentou as marcas que queriam um espaço na grade da emissora.

Segundo o portal, todos os espaços de mídia nacional, regional e local durante o último BBB foram vendidos. E parece que os anunciantes acertaram em cheio: a audiência da eliminação da cantora bateu a média de 37,7 pontos segundo o Kantar Media Ibope. O pico chegou a 39,9 pontos. Na prática, foi a maior audiência do reality em 10 anos.

Papo com Tiago

Em uma conversa com o apresentador Tiago Leifert após a eliminação, Karol pontuou sobre as razões de sua saída e disse que já espera rejeição recorde.

Sobre as principais razões para a eliminação, Karol cogitou as brigas com Carla e Lucas: "Eu acho que foi minha discussão da Carla, meus ciúmes, não é não ciúmes, foi agressividade com o qual eu tratei com a situação. E minha discussão com o Lucas".

A cantora também deixou claro que sofre com um "um grande problema de animosidade" e que a saída do programa seria uma chance de tratar o problema. "Eu sou muito grata por participar desse programa, porque assim eu cresço."

Karol então concluiu pedindo desculpas pelos erros: "Perdão Brasil, perdão a todos que se sentiram atingidos".