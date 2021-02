Destaques do rap nacional, Orochi, Xamã, PK e Buddy Poke lançam single

CB Correio Braziliense

(crédito: wcnoclick)

Nomes importantes da nova geração do rap nacional, Orochi, Xamã, PK e Buddy Poke se reuniram para lançar, nesta quinta-feira (25/2), o single Fiquei rico cedo, o primeiro de um projeto dos quatro artistas que saíram da Batalha do Tanque, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para as paradas de sucesso. A canção, que mistura rap e trap, já está nas plataformas digitais e conta com videoclipe, que será lançado no canal do YouTube da MainStreet, produtora e gravadora criada por Orochi em 2020. Confira a faixa:



Início da parceria



Ao longo de 2014, Orochi, Xamã, PK e Buddy Poke começaram a percorrer o circuito de batalhas de rap do Rio de Janeiro e, por esses espaços, mais especificamente em São Gonçalo, os caminhos dos rappers se cruzaram muitas vezes. Xamã conta que a Batalha do Tanque foi a maior escola deles. “Ali, a gente se conheceu, aprendeu a malandragem das ruas e sonhou em ser artista junto”, explicou. Ao mesmo tempo em que fortaleciam o próprio nome no meio, os vídeos da Batalha do Tanque acumulavam milhares de visualizações no YouTube. Nas redes sociais, o espaço também viralizou.



Para celebrar esse encontro e a trajetória — da cena underground ao reconhecimento nacional —, os jovens artistas apresentam ao público o single Fiquei rico cedo, que fala, entre outras coisas, sobre sonhar por meio da música e sobre o difícil percurso à ascensão social pelo rap. “Essa música é muito especial pelo fato de reunir os MCs que faziam parte da Batalha do Tanque naquela época em que viver de música era só um sonho quase impossível”, celebrou Buddy Poke.

“Essa é a primeira faixa de um projeto colaborativo em que traremos as superações e adversidades da época em que rimávamos nas batalhas até o atual momento em que movimentamos milhares de pessoas por todo o Brasil”, acrescentou PK.



Oroshi destacou que “o rap, hoje, forma milhões de jovens no país. Precisamos olhar para o gênero como uma indústria e dar mais oportunidades para essa galera”. E foi no intuito de lançar novos talentos do rap nacional que o rapper, de apenas 21 anos, criou a produtora e gravadora MainStreet, em 2020.