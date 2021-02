BBB21: Juliette sobre ficar com mulheres: "Se eu sentir vontade, eu vou"

CB Correio Braziliense

Em noite animada, Juliette revelou que já beijou mulheres e que ficaria com João - (crédito: GShow/ Reprodução)

A advogada Juliette estava animada na festinha de quinta-feira (25/2), no BBB21. Já na madrugada do dia seguinte, ela se soltou e falou sobre as experiências amorosas dela com João Luiz, Pocah, Thaís, Lumena, Fiuk, Rodolffo e Camilla.

Provocada por Camilla, Juliette acabou revelando: "Eu não sou bi, mas eu já beijei mulheres". Camilla pediu detalhes e Juliette foi além: "Beijar mulher acho que foi umas duas ou três vezes. Sexo, de fato, não, mas cheguei perto. Eu sou hétero ainda, mas não rejeito. Se eu sentir vontade, eu vou".

Animada, Juliette não parou por aí e disse a João que ficaria com ele, caso o borther não fosse gay."Gosto de pessoas sensíveis, negras e altas. Enfim, gosto de muita coisa", justificou.

Atirando para todos os lados, ela ainda elogiou a beleza de todos que entraram no BBB21 e ressaltou que isso não significa que ela esteja "apaixonadinha por Rodolffo e Fiuk."