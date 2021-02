Ronald Pickup, ator de 'The crown' e 'Downtown Abbey', morre aos 80 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/ reprodução)

O ator Ronald Pickup, conhecido pelas atuações em The crown, Downtown Abbey e em O exótico hotel Marigold, morreu na última quinta-feira (24/3), aos 80 anos. No entanto, a morte só foi confirmada pela família nesta sexta (25). Em comunicado à BBC, os familiares disseram que Pickup lutava contra uma doença há anos, mas sem especificarem a patologia.

"Ronald Pickup morreu pacificamente ontem após uma longa doença cercado por sua mulher e sua família. Ele fará muita falta", informa o comunicado à BBC.

Nascido em Chester, na Inglaterra, em 7 de junho de 1940, Pickup era casado com a atriz norte-americana Lans Traverse desde 1964, com quem teve dois filhos, Rachel e Simon Pickup.

No mesmo ano que casou, estreou na televisão por meio da série Doctor who. Recentemente, o britânico participou da primeira temporada da série The crown, como Geoffrey Fisher, Arcebispo da Cantuária.

Ronald Pickup deixa a esposa e dois filhos.