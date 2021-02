Nego Di diz que foi tratado diferente de Karol Conká e Lucas no pós-BBB

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/ TV Globo)

O humorista Nego Di usou as redes sociais para criticar a postura da Rede Globo em relação ao pós-BBB de Lucas Penteado e Karol Conká. O primeiro acabou pedindo para sair do programa devido a forma como estava sendo tratado na casa pelos companheiros de confinamento desde uma briga na primeira festa. Já a rapper foi eliminada com recorde de rejeição, tirando o título de Nego Di, que saiu na semana anterior a ela com 98,76% dos votos do público.

Para o comediante, houve uma diferenciação do tratamento com ele. Primeiramente, ele citou Lucas. "Sofreu para caramba, realmente, foi humilhado, aconteceu várias coisas. Mas fez um monte de bosta também. Essa é a verdade. Eu tava lá e as pessoas que tão lá sabem. Só que aqui foi recebido de uma maneira legal", afirmou.

Em seguida, Nego Di destacou o pós-confinamento de Karol Conká. "Karol, ao que tudo indica, foi a pessoa que mais fez cagada. Foi recebida de uma maneira que foi acolhida também. Eu não entendi", comentou. O humorista citou o polêmico intervalo entre a saída da rapper da casa e a entrevista pós-paredão com Tiago Leifert no estúdio da Globo. "Quando eu saí, não teve intervalo. Eu fui para um ao vivo. Mão nas costas, microfone, conta até 10 e entra", lembrou.

O ex-brother também comentou que o programa o tratou diferente em vários momentos. Ele comentou primeiro sobre a fala na eliminação: "O meu discurso que o Tiago (Leifert) fez, foi praticamente um puxão de orelha". Depois, destacou que nunca podia entrar no confessionário, enquanto Karol Conká vivia indo ao local e voltando completamente mudada. "Como é que a Karol sabia tanto? Ela sabia que ia ser rejeitada, que ia bater recorde, tudo ela imaginava. A pessoa entra no confessionário e sai transformada. Parece que foi na igreja. Não é possível", classificou.

Ele se mostrou revoltado ainda com a participação de Karol Conká em tantos programas da emissora. "É redenção, é isso. Só quero entender qual é a da Globo. Querem defender os deles (fazendo referência ao fato de Karol Conká ter feito um programa com o GNT e Lucas Penteado ter participação de Malhação -- Viva a diferença), vão passar a mão por cima de todo mundo independente da merda que tenha feito porque têm um outro tipo de relação com a emissora, ou a carreira deles é mais importante? A família deles é mais importante? Não entendi", falou.

Ao final, Nego Di levantou uma hipótese de que a emissora não o achava importante por ser do Rio Grande do Sul. "Quero entender o que tá acontecendo. É porque eles têm uma relação com a emissora? A carreira deles vale mais que a minha família? Tem a ver com o fato de eu ser gaúcho? É mais um contra o estado. O gaúcho sempre foi meio excluído", finalizou.