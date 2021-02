BBB21: 'Essa Karol que estava lá dentro não sou eu', diz Karol Conká

AI Adriana Izel

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Desde que foi eliminada da 21ª edição do Big brother Brasil com recorde de rejeição, a rapper Karol Conká tem tido destaque na programação da Globo. Neste domingo (28/2), a agora ex-BBB participou do Domingão do Faustão, com o objetivo de dar a versão dela sobre os acontecimentos dentro da casa, que fizeram o público tirá-la do reality show com 99,17% dos votos.

Ao ser questionada por Fausto Silva, a cantora garantiu que o público assistiu a uma pessoa completamente diferente de quem ela é. "Essa Karol que estava lá dentro não sou eu", afirmou. A rapper se disse arrependida de tudo que vivenciou e garantiu que não tem justificativa para as atitudes ruins no programa. Durante a participação no BBB21, Karol Conká brigou e ofendeu outros participantes, como Lucas Penteado, Carla Diaz, Camilla de Lucas e Juliette. "Achei péssimo assistir àquilo", comentou.

Karol admitiu ter transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e disse que acabou perdendo o controle durante o confinamento: "Acabei me entregando ao meu lado mais amargo". Entretanto, ela comentou que gostaria de não ser definida pelo 30 dias em que ficou no Big brother Brasil. "Da mesma forma que o público repudiou (as minhas atitudes), eles não poderiam ser tão ácidos assim. Postam sobre empatia e acabam fazendo um linchamento de uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Não estou me colocando como vítima, mas não cometi nenhum crime", completou.

Karol Conká também falou ao apresentador que tem tido crises de choro, mas que não se permite ser vista assim pelo público. "Não admito aparecer definhando por um erro. Mas estou refletindo", comentou. A rapper acrescentou que "tomei doses de noção, de vergonha na cara. De tombadeira, fui para tombada".

A intenção, agora, é seguir em frente. "Tenho força para recomeçar, entender e melhorar esse meu lado. Tenho pessoas me apoiando. Uma coisa boa eu aprendi: ouvir mais quem está perto de mim", revelou.

A ex-BBB também terá espaço neste domingo no Fantástico, que dedica uma matéria à rapper.