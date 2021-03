Sarah parou de seguir Bolsonaro nas redes sociais antes de entrar no 'BBB21'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globo)

Durante uma conversa na madrugada desta segunda-feira (1º/3), a brasiliense Sarah Andrade contou que deixou de seguir o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais antes de entrar no Big brother Brasil 21 por medo do cancelamento. Ela informou que gostava de ver o conteúdo das publicações do Planalto.

O assunto começou quando Thaís Braz, representante de Luziânia, contou que durante as seletivas para entrar no programa, descobriu que uma das selecionadas para participar do BBB seguia o presidente e foi cancelada. "Eles acharam o Instagram de uma menina e cancelaram porque ela seguia o Bolsonaro", relatou em conversa com Sarah, Fiuk, Camilla de Lucas e Lumena Aleluia.

“Ah, eu lembro! Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir", comentou Sarah. "Eu vou mentir? Eu gostava de ver o que era postado", completou enquanto Lumena fazia cara de desaprovação.