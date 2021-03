Ana Maria Braga se desculpa após usar termo "racismo reverso"

VO Victória Olímpio

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o programa Mais você desta terça-feira (2/3) se desculpando após usar o termo "racismo reverso". No programa de segunda (1º/3), ela havia dito que a participante negra Lumena, do Big Brother Brasil (BBB21), estava fazendo um "preconceito reverso" com Carla Diaz, outra participante branca do reality.

"Eu gosto muito de assumir meus erros porque acho que a gente vai aprendendo. Ontem depois do programa eu vi várias postagens nas redes sociais informando que eu havia feito um comentário equivocado. Que eu não sabia. Foi quando mostramos a Lumena falando com o Fiuk sobre branquitude se referindo a Carla Diaz. Nesse momento, eu usei uma expressão 'preconceito reverso', entendida por muitos também como 'racismo reverso'", comentou a apresentadora.

Ana Maria afirmou que, após o programa, foi buscar entender o significado da expressão. Ela recebeu críticas nas redes sociais: "Vieram muitas críticas e isso me fez buscar a informação, ir atrás da informação. Na maioria das vezes, inclusive, nesse assunto, a gente é muito desinformado".

"Muitos ativistas e pensadores da atualidade criticam o discurso de preconceito contra brancos reforçando que a definição de racismo não se limita à cor da pele. Para esses estudiosos, racismo é um sistema de opressão e, para haver racismo, deve haver relação de poder. Negros não possuem poder institucional para serem racistas contra brancos. E eu aprendi", explicou ainda sobre a expressão.

"A gente tem visto no BBB uma dificuldade na conversa e alguns conflitos até estabelecidos em torno de um tema. Mas isso também é reflexo daquela dificuldade que a sociedade ainda tem de lidar com essas questões. Então a gente vai aprendendo, vai debatendo e chamando mais gente para essa conversa".

