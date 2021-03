BBB21: Namorada comemora saída de Lumena: 'Que bom te ter de volta!'

VO Victória Olímpio

Fernanda Maia, namorada da ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21) Lumena, comemorou a saída da companheira do reality nesta terça-feira (2/3), eliminada da casa com 61,31% dos votos. No Instagram, a namorada compartilhou uma foto das duas falando sobre a relação e comentando sobre a eliminação: "Que bom te ter de volta".

"Nossa relação é assim: um lugar de serenidade que nos permite manter as nossas individualidades, fazer os nossos próprios corres, sabendo que temos para onde retornar. Parceria verdadeira é estar presente em todos os momentos, e o nosso amor é sobre isso. Tudo o que tenho a te dizer só pertence a nós duas", declarou ainda na publicação.

Durante o reality, Fernanda evitava falar sobre a participação da namorada, mas, após tantas polêmicas envolvendo Lumena, ela decidiu se pronunciar sobre as ameaças e ataques que estava sofrendo devido à postura da participante na casa. Ela disse que não estava reconhecendo a Lumena que estava dentro do jogo.