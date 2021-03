Por covid-19, Bárbara Evans adia casamento com Gustavo Theodoro pela 3ª vez

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A modelo e atriz Bárbara Evans irá adiar o casamento religioso com o empresário Gustavo Theodoro. Nos stories do Instagram, ela comentou que será a terceira vez que irá adiar a cerimônia devido à pandemia da covid-19. Em São Paulo, o governador João Doria anunciou fase vermelha e o estado ficará em lockdown por duas semanas.

"Como vocês sabem, nosso casamento ia ser dia 18 de março e a gente está vendo se tem possibilidade de alterar a data. A gente vai se resguardar um pouco até tomar essa decisão e em breve a gente volta. A gente estava na fazenda, com todos os fornecedores, tudo certo e uma hora tudo despenca. Mas seguimos sem deixar a peteca cair", contou a atriz, em tom de tristeza.

O casamento no civil também foi realizado durante a pandemia e Bárbara disponibilizou uma live nas redes sociais: "Pra quem não sabe, a gente já casou no civil, que foi uma live, no meio da pandemia, sem pais, sem amigos, não tinha ninguém. Agora a gente esperava estar com as pessoas que a gente ama, né?".

"Tudo pronto, vestido pronto, doces escolhidos, passagens compradas. Sei que muita gente deve estar pensando: 'tanta gente morrendo e ela falando de casamento'. Eu também sinto por tudo que está acontecendo no mundo. Sou humana e também sinto. E nem é por isso que a gente pode fazer as coisas de acordo com a lei. Mas a lei, no momento, não permite, e vamos seguir a lei", finalizou Bárbara.