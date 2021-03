BBB21: Juliette dispara: "Estou achando ótimo que o povo está me subestimando"

CB Correio Braziliense

Juliette: ''Vocês acham que não, mas eu observo até olhares, postura, tudo'' - (crédito: Reprodução/ GShow)

Chamado de G3 e tido por muita gente como favorito, o grupinho formado por Juliette, Sarah e Gilberto no BBB21 conversava após a festa de quarta-feira (3/3) quando Juliette disse que se sente subestimada pelos colegas de confinamento. Mas isso não a deixa chateada, pelo contrário. Ela garante que está adorando, pois, assim, pode observar mais.

"Eu estou achando ótimo que o povo está me subestimando bem muito, eu estou achando lindo. Eu estou só vendo. Estou assistindo de camarote", disse. A brasiliense Sarah concordou com a amiga e foi além: "A melhor coisa é se fazer de sonsa aqui dentro".

Juliette continuou dizendo que está deixando as pessoas "achando que eu sou besta, que eu não estou vendo nada, eu sou uma bobinha. Vocês acham que não, mas eu observo até olhares, postura, tudo. Uma frase fora do lugar eu pego."

As amigas concluíram que quem tem que gostar do jeito delas é o público e que elas duas devem estar sendo bem avaliadas aqui fora da casa mais vigiada do país.

Problema com Gilberto

Juliette segue dizendo que tem brother dentro da casa que não a ouve, que até vira a cara quando ela fala. Ela aproveita o momento para reclamar com Gilberto. "Você não me escuta direito, você, para me escutar, eu insisto muito".

"Eu tenho um problema, às vezes eu não ouço na hora, mas depois eu vou refletir tudo que você e Sarah falam", explica Gilberto, sem convencer muito a (por enquanto) aliada. Vale lembrar que Gilberto andou reclamando de Juliette pelas costas com outros brothers.