Xuxa, Sandy, Luan Santana e Maísa são cotados para próximo 'The voice Brasil kids'

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução)

O elenco da nova temporada do The voice Brasil kids, competição musical infantil da TV Globo, deverá ser completamente repaginado. De acordo com o apresentador Nelson Rubens, do programa TV Fama da RedeTV!, a cantora Sandy é uma das novas possibilidades da emissora.

A mudança ocorrerá no intuito de garantir a boa audiência do programa, que sofreu uma queda de popularidade na última edição. Segundo a colunista Carla Bittencourt, outros nomes estão sendo ventilados pela emissora carioca. Entre eles, estão: Xuxa, Luan Santana e Maísa.



Xuxa, que fará um documentário sobre a carreira em parceria com o serviço de streaming da Globo, estaria cotada para substituir André Marques na apresentação do The voice Brasil kids.

Já Larissa Manoela, Maísa e Luan Santana estariam sendo cotados para serem parte das cadeiras de jurados desta edição. Larissa é contratada da Globo há quase um ano e, com o adiamento da novela Além da ilusão, a emissora teria interesse na participação dela no programa.

Maísa, que anunciou a saída do SBT no ano passado, também seria uma das opções da Rede Globo como nova jurada. Ambas artistas possuem um público infantil muito grande, conquistado na ex-emissora, onde protagonizaram a novela Carrossel.

Além das atrizes, o sertanejo Luan Santana é cogitado pela emissora, devido ao sucesso da carreira musical e a grande conexão com audiência infantil.

Apesar as especulações, por enquanto, nenhuma mudança no elenco foi confirmada pela Globo.

A edição de 2020 do The voice Brasil kids, finalizada em outubro, contou com Claudia Leitte, Carlinhos Brown e a dupla Simone e Simaria como técnicos. A nova temporada do programa estreia em 18 de abril.